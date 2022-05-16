Otizmli bireyler ve aileleri, “otizm kampı”nda stres attı
Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 8 ilden Kastamonu'ya gelen 231 otizmli çocuk, gençlik kampında doyasıya eğlendi.
Özel çocuk ve aileleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı’nda Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen 'otizm kampı'nın misafiri oldu. Karabük, Antalya, Ankara, Zonguldak, Kocaeli, Çorum, Kastamonu ve Bartın’dan 231 otizmli çocuk, anne ve babaları ile birlikte 3 gün boyunca 'otizm kampında' doyasıya eğlendi. Tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanan kampta, pandemi dolayısıyla uzun süre evden çıkamayan özel çocuklar ve aileleri, stres attı.
Gönüllü psikologlar, fizyoterapistler ve gençlik liderleri eşliğinde görsel sanatlar, spor, iletişim ve takım çalışması, çocuklara yönelik psikomotor becerilerini geliştirecek aktiviteler, ritim çalışmaları, anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik psikososyal faaliyetlerle ergenlikte yaşanan sorunlar üzerinde aile terapileri düzenlendi.
(İHA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31