Otizmli bireyler ve aileleri, “otizm kampı”nda stres attı

Özel çocuk ve aileleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı’nda Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen 'otizm kampı'nın misafiri oldu. Karabük, Antalya, Ankara, Zonguldak, Kocaeli, Çorum, Kastamonu ve Bartın’dan 231 otizmli çocuk, anne ve babaları ile birlikte 3 gün boyunca 'otizm kampında' doyasıya eğlendi. Tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanan kampta, pandemi dolayısıyla uzun süre evden çıkamayan özel çocuklar ve aileleri, stres attı.

Gönüllü psikologlar, fizyoterapistler ve gençlik liderleri eşliğinde görsel sanatlar, spor, iletişim ve takım çalışması, çocuklara yönelik psikomotor becerilerini geliştirecek aktiviteler, ritim çalışmaları, anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik psikososyal faaliyetlerle ergenlikte yaşanan sorunlar üzerinde aile terapileri düzenlendi.

(İHA)

