Otizmli bireyler gönüllerince eğlendi

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy, Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Buhara Kültür ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdiresi Gül Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Özlem Demirtaş ile Engelli Kulübü Öğrencileri, Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çocukların özgürce, ailelerin de gerilmeden yorulmadan eğlenebilmeleri amacıyla yapmış olduğu etkinlikte Emniyet mensupları da otizmli bireyleri yalnız bırakmadı.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Çorum Otizm Gönülleri Derneği Başkanı Emine Çelen, “Bizler hem otizmin farkında içinde olan aileleriz. Ama artık yeterli eğitim ve sosyal gelişim sağlayıp hayata tutunmalarını hedefleyen, istihdama yönelik eğitimler olmasını istiyoruz. Farkınızdayız yanınızdayız demek bizim çocuklarımızın biz ölünce ne olacağı kaygımızı bitirmiyor.

Otizm; sadece 2 Nisan’da değil, bir ömür bizimle olacak. Bizler de anne olarak artık kaygılanmadan, gece uykularımız kaçmadan, güne dayak yemeyerek, evdeki eşyalar havada uçuşmadan başlamak istiyoruz.

Biz devletimizden ve halkımızdan bu çocukların eğitilmesi ve hayata karışması için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Eğitim kurumlarında çocuklarımızın dışlanmamasını istiyoruz. Halkımızın bu konuda daha duyarlı ve farkındalık sahibi olmasını ve farkındalık sahibi çocuklar yetiştirmesini istiyoruz.

Çocuklarımızın bizden sonrada hayatını devam ettirebilmesi ve kimseye muhtaç olmadan yaşaması için istihdam alanlarının açılmasını istiyoruz.

Biz aslında çocuklarımızla birlikte toplum refahını istiyoruz.”

(Haber Merkezi)