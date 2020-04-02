Tahtasız, “Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir” dedi.

Otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğuna dikkati çeken CHP İl Başkanı Tahtasız, onları değiştirmeye çalışmaktan ziyade farklılıkların kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Otizmin tek tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğunu ifade eden Tahtasız, otizmin, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluk olduğunu kaydetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Farkındalık demek; bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum geliştirmek demektir. Hepimiz otizmi fark etmeli, görmezden gelmeliyiz. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)