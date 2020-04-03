OTİZME MAVİ IŞIK YAKILDI

Fabrikasında yürüttüğü "Otizmli Bireyler İş Gücünde" projesiyle otizmli bireyleri sahiplenen Eker, sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketi ile paylaştığı içeriklerle herkesi otizmli bireylerin yanında olmaya davet ediyor.

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “Otizmli Bireyler Eker’le İş Gücünde’ projemizle iş dünyasına örnek olmayı amaçlıyoruz. Hem otizmli bireylerin özgüvenini pekiştirmeyi, hem de üstün odaklanma kabiliyetlerini iş verimliliğine dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

"Otizmli Bireyler Eker’le İş Gücünde” projesi kapsamında iş ve yaşam koçlarının desteği ile 8 otizmli birey Eker’in Bursa’daki fabrikasında istihdam ediliyor. Eker, her dönem otizmli bireyleri projeye dahil ederek, istihdam edilen kişi sayısını 12'ye çıkarmayı hedefliyor.

(Haber Merkezi)