Otizm Gönüllüleri’ne “proje” denetimi

Denetleme, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ve denetim ekibi tarafından proje kapsamında alınan malzeme ve eğitim materyallerinin kontrol edilmesiyle yapıldı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Otizmli çocukların sosyal hayata adaptasyonunu, el-kas koordinasyonu, gelişimi ve ebeynlerin rehabilitasyonunu amaçlayan Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesi alınan malzeme ve materyallerle tüm hızıyla faaliyetlerine maske ve mesafe kurallarına uygun olarak başlamıştır. Otizmli bir birey için en önemli önceliğin eğitim olduğu fakat pandemi döneminde eğitimin kesintiye uğraması otizmli birey ve ailesi için sıkıntılı süreçler oluşturmaktadır. Bu süreçte projenin devamlılık arz etmesi daha da önem kazanmaktadır. Özel gereksinimli çocuklarla çalışmış tecrübeli hocalarla eğitimler tüm önlemler alınarak devam etmektedir” denildi.

(Haber Merkezi)