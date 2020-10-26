Otizm gönüllülerine milletvekili morali

Milletvekili Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ile birlikte, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Emine Çelen ve dernek üyeleriyle görüşen Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katkılarıyla çıkarılan proje ile desteklenen Mavi Umut Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Annelerinin hazırladıkları ürünleri inceledi.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Milletvekili Ceylan, ayrıca Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nde yapılan tadilat çalışmalarını da gezerek, dernek başkanı Emine Çelen’den bilgiler aldı.

(Haber Merkezi)