Otizm Gönüllüleri’nden teşekkür geldi

Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nün engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildiğini hatırlatan Emine Çelen, başkanı olduğu Otizm Gönüllüleri Derneği’nin otizmli birey ve ailelerinin sorun ve ihtiyaçlarının çözülmesi için mücadele ettiğini söyledi.

Derneklerine ve üyelerine destek verenlere teşekkür eden Emine Çelen, “Derneğimizin verdiği mücadelede bizlerin her zaman maddi manevi yanında olan, sadece makamları ile değil yürekleri ile de desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Mustafa Çiftçi olmak üzere Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk ve kıymetli hocalarıma, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın, değerli il müdürlerime, Yeniyol Mahalle Muhtarımız Seydi Demiray’a ayrıca dilimiz kulağımız ve sesimiz olan basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)