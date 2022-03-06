Otizm Gönüllüleri’nden annelere özel kurslar 

Annelere yönelik “Biçki dikiş” ve “psiko drama” kursu verildiğine değinen Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Mavi Umutlar Kadın Girişimci Üretim Kooperatifi Başkanı Emine Çelen, “2020-2022 yıllarında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yazdığımız ve yürüttüğümüz projemizin geçtiğimiz günlerde kapanışını yaptık. Proje faaliyetlerimizin birçok otizmli çocuğumuza ve velilerimize dokunduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Bu aşamada annelerimiz den gelen talepler değerlendirilerek projemizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla dernek bünyesinde çeşitli kurslar açmaya karar verdik. Halen devam eden hayattan drama kursumuzun dışında, Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz müracaat ile ikinci kursumuz; yine annelere yönelik biçki dikiş kursu oldu. Kursun açılabilmesi için Çorum Belediye Başkanlığı ve derneğimizin yapmış olduğu protokol kapsamında Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla bir overlok iki adet dikiş makinası alınarak kursumuza büyük katkı sağlandı” dedi.



Emine Çelen yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:

“Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün derneğimize görevlendirmiş olduğunu giyim Hocamız ile eğitime başlayan annelerimiz, hem çocukların okulda olduğu saatleri daha kaliteli ve eğitsel geçiriyor, hem de çocuklarına ve kendilerine uygun fiyatlarla aldıkları kumaşlarla kıyafetler dikerek ev ekonomisine de katkı sağlıyorlar.

Derneğimize her zaman maddi manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımızın talimatıyla alınan makinalar hanımların daha hızlı öğrenip daha profesyonel dikiş dikmelerini kolaylaştırdı. Haftanın 4 günü dernek merkezimizde devam eden giyim kursumuz ve bir gün gerçekleştirdiğimiz psiko drama eğitimimiz ile otizmli çocuklarımız okullarında eğitim alırken biz de derneğimizde kendimizi geliştirme fırsatı bulmanın keyfini yaşıyoruz. Tamamen ücretsiz gerçekleştirdiğimiz eğitimlere katkı sağlayan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne, Çorum Belediye Başkanlığına ve emeği geçen değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)

