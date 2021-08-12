Otizm Gönüllüleri Derneği’ne Mahsur Yavaş’tan tam destek

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Otizm Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret etmiş ve çocukların spor yapabilmeleri için spor aleti konusunda sözü verilmişti.

CHP Tokat Milletvekili Durmaz, konuyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a iletti. Durmaz'ın isteğini kırmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, derneğe açık hava spor aletleri gönderdi.

Mahsur Yavaş'ın gönderdiği spor aletleri derneğe teslim edilirken aletlerin kurulumunu ise Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından yapıldı.

(Gülbahar TAŞ)

