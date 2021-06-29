Otizm Gönüllüleri Derneği’nde Çiftçi ve protokole konser

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi 27 enstrüman çalabilen Talha Ekinci uduyla Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyete kısa bir konser verdi. Vali Mustafa Çiftçi ziyaretinde derneğe gereken desteği vereceklerini belirtti.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Dernek Başkanı Emine Çelen ise ziyaret esnasında Vali Mustafa Çiftçi’ye dernek faaliyetleri ve kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Emine Çelen, “Valimiz her zaman olduğu gibi bundan sonrada desteklerinin devam edeceğini söyleyerek sahipsiz olmadığımızı bir kez daha hissettirdi. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen valimize, Vali Yardımcımıza ve İl Müdürlerimize otizmli çocuklarımıza ve ailelerine karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

(Uğur GÖRKEM)

