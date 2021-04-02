2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, otizme dikkat çekti.

Ziyarete, İl Sosyal Politikalar Başkanı Kadriye Taşdemir, İl Çevre-Şehir ve Kültür Başkanı İlknur Göktepe, İl Sekreteri Elif Tekeli, Yönetim Kurulu Üyesi İlayda Nur Bodur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur katıldı.



Otizm hastalığında erken teşhisin önemine ve farkındalığa dikkat çekilen ziyarette, Dernek Başkanı Emine Çelen, derneklerinin beş yıldır faaliyette olduğunu ve amaçlarının otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Otizmli bir çocuğun annesi olmanın zorluklarından bahseden Çelen, “Derneğimizin kurulmasında ve Mavi Umutlar Kadın Üretim Kooperatifinin açılmasındaki projelerimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

İl Başkanı Ahlatcı ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Mavi Umutlara, Engelli yavrularımıza destek olmak bizim önceliğimizdir. Otizm bir engel değil farkındalıktır! Bu kadar sık rastlanan bir sendromun, ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmanın önemine dikkati çeken Ahlatcı, otizmli bir bireyle karşılaştığımızda ona nasıl davranacağımızı ve onun davranışlarını nasıl okuyacağımızı hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Eğer bu donanıma sahip olursak otizmli çocukları olan ailelerle yakın temas hâlinde olduğumuzda dayanışma becerimiz de kuvvetlenecektir" diye konuştu. (Haber Merkezi)

