Otelcilik öğrencileri madalya ile döndü

Antalya’daki 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapsamında gerçekleştirilen “Üniversiteli Ekipler Yarışıyor Yemek Yarışmasına”, Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Remzi Bilgili’nin danışmanlığında Aşçılık Programı öğrencilerimiz Osman Tercan, Mertcan İkzek, İlayda Demirkıran ve Fatih Ayhan katıldı. Yarışmaya, “İncir Uyutması” ve “Harput Köftesi” ile katılan Hitit Üniversitesi öğrenciler, “bronz” madalyaya layık görüldü.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilerin hem projeleriyle hem de katıldıkları organizasyonlarda pek çok başarıya imza attıklarını ifade ederek “Teknolojiden sağlığa, spordan gastronomiye kadar her alanda öğrencilerimiz yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Yarışmadan ödülle dönen öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu başarının diğer öğrencilerimizle beraber artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)