Ötekileştirmeye karşı duruş

Barış içinde birlikte yaşamanın önemine değinen Toprakçı, ötekileştirmeye karşı demokratik bir duruş sergileyen derneği takdir ettiğini vurgularken, Almanya’da derneği tanıtmak üzere gayret göstereceğini, hatta “kardeş dernek” olarak tanıyıp birlikte projeler yapmayı, Yönetim Kurulu’na teklif edeceğini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

