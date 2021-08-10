Ötekileştirmeye karşı duruş
Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, “Ötekileştirmeye değil bir arada tutmaya geliyoruz” sloganı ile yola çıkan Arkadaş Toplumsal Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Derneğin, toplumun refah seviyesini yükseltmek, ötekileştirilmiş çocukları gerek eğitim gerekse sosyal hayata katmak adına hazırladığı projeler hakkında bilgi alan Toprakçı, genç ve dinamik beyinlerin desteklenmesi gerektiğini, bu projelere Avrupa’dan da destek sağlamaya çalışacağını söyledi.
Güncel 10.08.2021, 00:06
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Barış içinde birlikte yaşamanın önemine değinen Toprakçı, ötekileştirmeye karşı demokratik bir duruş sergileyen derneği takdir ettiğini vurgularken, Almanya’da derneği tanıtmak üzere gayret göstereceğini, hatta “kardeş dernek” olarak tanıyıp birlikte projeler yapmayı, Yönetim Kurulu’na teklif edeceğini de sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
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