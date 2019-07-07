“Ötekileştirilip ayrıştırıldık”

Personellerin ötekileştirilmiş hissettiklerini belirten Gül, “Yapılan bu düzenleme diğer hizmet kollarında da görev yapan, aynı statüdeki kamu çalışanları için de önemli bir beklenti idi. Ancak yapılan düzenlemede başta Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu olmak üzere diğer hizmet kollarındaki bütün 4/B sözleşmeli personellerin kapsama alınmamış olması, ilgili personeli derinden üzmüş ve çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştır” ifadelerini kullandı.

Tarımda çalışanların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Gül, “Bu düzenlemeden sonra, ülkemizin en ücra köşelerinde ülkemiz tarım ve hayvancılığı için özveri ile çalışan personelimizin kendilerini öteki ve ayrıştırılmış olarak gördükleri aşikardır.

Çünkü bahse konu çalışanlarımız şu anki pozisyon da çalışmaya devam etmeleri halinde mazeret grubu dahil olma hakkına sahip değildir. Bu durum çalışanlarımızın Aile bütünlüğünü ciddî anlamda sıkıntıya sokarak ailelerin dağılmasına kadar giden mağduriyetlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Yine bahse konu personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına girme hakları yoktur. Özellikle 5.ınci ve 6.ncı bölgede görev yapan çalışanlarımız bu statüde oldukları sürede çakılı kadro olarak çalışacakları için çok ciddi psikolojik sorunlar yaşamaktadır.

Bilmenizi isteriz ki, üyemiz olsun veya olmasın yetkililere ulaşamayan binlerce sözleşmeli çalışanımız bizleri arayarak bu konularda yaşadıkları sıkıntıları bizimle paylaşıp kendileri adına bu durumu devlet büyüklerimizle paylaşmamızı talep etmektedirler.

Malumunuz üzere; devlet memurluğunda verimliliğin artması için memurlarımızın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması, çalıştıkları kurumlarda iş huzuru ve iş barışının sağlanmış olması büyük önem arz etmektedir.

Açıklamaya çalıştığımız sebeplerden dolayı 4/B sözleşmeli personelin tamamının 3+1 yıl çalıştıktan sonra 4/A kadrosuna geçme hakkının sağlanması, çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyeceği için memuriyette verimliliğin artmasını sağlayacağı açıktır” dedi. (Esra ESEN)