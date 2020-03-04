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ÖSYM’nin sınavlarına 8.1 milyon kişi katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2019 yılına dair sınav verilerini açıkladı. Söz konusu verilerde yer alan rakamla ise görsel hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

ÖSYM’nin sınavlarına 8.1 milyon kişi katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2019 yılına dair sınav verilerini açıkladı. Söz konusu verilerde yer alan rakamla ise görsel hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:29
ÖSYM’nin sınavlarına 8.1 milyon kişi katıldı

2019 yılında ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan 47 sınav uygulandı. Bu sınavlarda kullanılan toplam 179 testte, 9 bin 276 adet soru kullanıldı. Söz konusu soruların oluşturulması ve denetlenmesi sürecinde ise; 2 bin 914 akademisyen ve öğretmen aktif görev aldı. ÖSYM tarafından 2019 yılı içinde gerçekleştirilen sınavlara toplam 8 milyon 181 bin 654 aday katıldı. 2019 yılı içinde 1 milyon 136 bin 874 kişi sınavlarda görev alırken, 24 bin 977 kişi de bina sorumlusu olarak görev aldı. Engelli vatandaşların sınava girmesinde çeşitli kolaylıklar sağlayan ÖSYM, 2019 yılında gerçekleştirdiği sınavlarda toplam 22 bin 77 engelli adayı sınava alarak, eğitimde engel olmadığını gösterdi. Söz konusu sınavlarda toplam 8 bin 910 salon görevlisi de engelli bireylere yardım için görevlendirildi.

Sınavlarda güvenliğin sağlanması ve hak ihlallerinin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalar kapsamında 15 bin 330 bina cihaz (kamera) görevlisi görev alırken toplam 13 bin 815 nakil araç, 14 bin 152 nakil kurye, 850 sınav evrakı koruma görevlisi, görevlendirildi.

ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda görev alan nüfus müdürlüğü görevlisi ve polis memuru sayısı da belli oldu. Buna göre toplam 3 bin 22 nüfus müdürü görevlisi, 102 bin 696 emniyet görevlisi sınavlarda yer aldı. Bu sayılara ilaveten 3 bin 574 cezaevi görevlisi ve bin 883 cezaevi öğretmeni de sınavlarda görevlendirildi.

Tüm bu veriler ışığında en fazla sınav görevlisinin görevlendirildiği sınav ise; 693 bin 163 görevli ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak açıklandı.

(İHA)

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