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ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), çağın gerekliliği haline gelen dijital dönüşüme ayak uydurarak ‘Mobil Aday İşlemleri Sistemi’ (AİS) ve ‘Mobil Görevli İşlemleri Sistemi’ni (GİS) erişime açtı.

ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), çağın gerekliliği haline gelen dijital dönüşüme ayak uydurarak ‘Mobil Aday İşlemleri Sistemi’ (AİS) ve ‘Mobil Görevli İşlemleri Sistemi’ni (GİS) erişime açtı.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:08
ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı

Adaylar artık akıllı cihazlarına yükleyecekleri ÖSYM Aday işlemleri mobil uygulaması ile ‘ais.osym.gov.tr’ web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri kolaylıkla cep telefonları ve tabletlerinden yapabilecek. Sınav görevlilerini de unutmayan ÖSYM, Görevli İşlemleri mobil uygulamasını da aktif hale getirdi. Sınavlarda görevli olan kişiler, ÖSYM Görevli İşlemleri mobil uygulaması ile ‘gis.osym.gov.tr’ web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri yapılabilecek. (İHA)

Son Güncelleme: 09.03.2020 09:10
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