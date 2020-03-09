ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı

Adaylar artık akıllı cihazlarına yükleyecekleri ÖSYM Aday işlemleri mobil uygulaması ile ‘ais.osym.gov.tr’ web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri kolaylıkla cep telefonları ve tabletlerinden yapabilecek. Sınav görevlilerini de unutmayan ÖSYM, Görevli İşlemleri mobil uygulamasını da aktif hale getirdi. Sınavlarda görevli olan kişiler, ÖSYM Görevli İşlemleri mobil uygulaması ile ‘gis.osym.gov.tr’ web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri yapılabilecek. (İHA)