ÖSYM'den sınavlara koronavirüs ertelemesi
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Güncel 02.12.2020, 01:18
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ÖSYM Başkanı Aygün: (Ertelenen sınavlar) "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."
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