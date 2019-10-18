OSMİAD’dan birlik çağrısı

Ergün, Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, oradaki mazlum insanların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapıldığını belirterek “Kahraman Mehmetçiğimiz terör unsurlarına karşı, barış ve huzurun temini, milli sınırlarımızın korunması için mücadele ediyor. Barış Pınarı Harekatı, BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Bizler Türk Milleti olarak sorumlu insanlarız. Tarih boyunca bölgenin güven ve huzuru üzerinde sorumluluk hisseden bir milletiz. Bu gün milyonlarca Suriyeli’yi de ülkemizde ağırlıyoruz. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.” dedi.

TÜRKİYE’YE TARİHİ BİR MİSYON YÜKLENMİŞTİR

Bölgede barış ve huzurun sağlanması için Türkiye’nin tarihi bir sorumluluğunun olduğuna dikkat çeken Ergün “Burada Türkiye’ye tarihi bir misyon yüklenmiştir. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde bir terör operasyonu yürütmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin sağlanması, oradaki yerel halkın korunması için mücadele verilmektedir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, bölgenin güvenliğini sağlayarak Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerinin önünü açmaya yöneliktir” şeklinde açıklamada bulundu.(Haber Merkezi)