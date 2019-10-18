Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5094
EURO
6.4409

OSMİAD’dan birlik çağrısı

Osmancık İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Ergün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini belirterek “Her daim Ordumuzun ve devletimizin yanında tek bir vücut gibi birlikte olmamız gerekiyor” dedi.

OSMİAD’dan birlik çağrısı

Osmancık İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Ergün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini belirterek “Her daim Ordumuzun ve devletimizin yanında tek bir vücut gibi birlikte olmamız gerekiyor” dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 20:22
OSMİAD’dan birlik çağrısı

Ergün, Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, oradaki mazlum insanların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapıldığını belirterek “Kahraman Mehmetçiğimiz terör unsurlarına karşı, barış ve huzurun temini, milli sınırlarımızın korunması için mücadele ediyor. Barış Pınarı Harekatı, BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Bizler Türk Milleti olarak sorumlu insanlarız. Tarih boyunca bölgenin güven ve huzuru üzerinde sorumluluk hisseden bir milletiz. Bu gün milyonlarca Suriyeli’yi de ülkemizde ağırlıyoruz. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.” dedi.

TÜRKİYE’YE TARİHİ BİR MİSYON YÜKLENMİŞTİR

Bölgede barış ve huzurun sağlanması için Türkiye’nin tarihi bir sorumluluğunun olduğuna dikkat çeken Ergün “Burada Türkiye’ye tarihi bir misyon yüklenmiştir. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde bir terör operasyonu yürütmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin sağlanması, oradaki yerel halkın korunması için mücadele verilmektedir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, bölgenin güvenliğini sağlayarak Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerinin önünü açmaya yöneliktir” şeklinde açıklamada bulundu.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Çorumlu şehidin ailesine başsağlığı
Çorumlu şehidin ailesine başsağlığı
Milletvekili Oğuzhan Kaya, Şentop’a eşlik etti
Milletvekili Oğuzhan Kaya, Şentop’a eşlik etti
Binali Yıldırım’a “Çorum” daveti
Binali Yıldırım’a “Çorum” daveti
Rektör Öztürk ülkücü gençlerle buluşacak
Rektör Öztürk ülkücü gençlerle buluşacak
Mustafa Destici Yarın Çorum’da
Mustafa Destici Yarın Çorum’da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim