Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98946
ALTIN
377.516
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6435
EURO
7.5645

OSMİAD’dan birlik çağrısı

Osmancık İş Adamları Derneği (OSMİAD) Başkanı Fatih Ergün, ülkenin 2013 yılından beri başına gelenlere bakıldığında ekonomik kaybın çok büyük olduğunu ifade etti. Bu süreçte hükümetin bazı fonları ve rezervleri kullanmak durumunda kaldığını ifade eden Ergün, dünyaya yön veren bir millet olarak yaşamanın arzusu içerisindeysek artık dış fonla, falan filanla değil, tüketiminden fazla üreten ülke durumunda olup dünyayı döndüren, cari fazlalar verip bunlarla mazlumlara umut olan ülke olma zorunluğu bulunduğunu ifade etti.

OSMİAD’dan birlik çağrısı

Osmancık İş Adamları Derneği (OSMİAD) Başkanı Fatih Ergün, ülkenin 2013 yılından beri başına gelenlere bakıldığında ekonomik kaybın çok büyük olduğunu ifade etti. Bu süreçte hükümetin bazı fonları ve rezervleri kullanmak durumunda kaldığını ifade eden Ergün, dünyaya yön veren bir millet olarak yaşamanın arzusu içerisindeysek artık dış fonla, falan filanla değil, tüketiminden fazla üreten ülke durumunda olup dünyayı döndüren, cari fazlalar verip bunlarla mazlumlara umut olan ülke olma zorunluğu bulunduğunu ifade etti.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:16
OSMİAD’dan birlik çağrısı

Koronavirüsün Çin’de başlayıp yayılması ile birlikte üretmeyen Avrupa’nın kan ağlar hale geldiğini söyleyen Ergün, “Paraları var, fonları var; ağızlarına takmaya maske, hayat kurtaracak doktora tulum, ölülerini koymaya torbaları yok. Sağlık sistemleri çöktü, insanlar evinde ölüyor. Bakım evleri ve sığınakları morg yapıp ceset saklıyorlar, 1 TL maliyeti olan maskeleri ülkeler bir birinden çalıyor… Avrupa; insanlara eve girin diyor, çalışmayın diyor, tedarik zincirini bozuyor. Bu arada Türkiye kendi tedbirlerin alırken olan biteni ibretle izliyor ve Bilim Kurulu tavsiye kararlarını siyasi irade, tedarik zincirini bozmadan mümkün olduğunca uyguluyor.

Birileri icraat yapar, birileri eksik taraflarını anlatır. Ama buradaki durum bu değil. Şu an ülkemiz birçok alanda devrim yapsa da yukarıda saydığım onca ihanetin ekonomiye verdiği büyük hasardan ötürü hükümet diğer dünya ülkelerinin yaptığı gibi büyük fonlar geliştiremedi. Ama şartlara göre karınca kararınca, Türkiye’nin gücü doğrultusunda şirketleri ve çalışanları korumak adına onlarca tedbir aldı. Gücü doğrultusunda fonları devreye koydu ve koymaya devam ediyor. Alınan birçok kararı dikkatlice takip ettiğimizde ‘önce insan ilkesiyle’ alındığını zaten çok belirgin görüyoruz. Önce tüm vatandaşlarına, sonra da yardım isteyen birçok ülkeye el uzattı. Asıl dert; burayı kaşımak, hasarlı yere daha çok hasar verip bunlar batırdı noktasında hafıza oluşturmak.

Dostlarım; siyasi görüşümüz ne olursa olsun bu oyunlara gelmeyelim. Devletimize, hükümetimize, bugünlerde her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız. Bakınız; sağlıkta nereden nereye gelmişiz... Dünya gıpta ile bakıyor! Zorluklar yaşayacağız belki, birçoğumuz işimizi kaybedeceğiz ama inanın geçecek. Kısa zamanda telafi edeceğiz, tekrar güzel günler göreceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
123 kişi hayatını kaybetti
123 kişi hayatını kaybetti
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor
Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim