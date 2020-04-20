OSMİAD’dan birlik çağrısı

Koronavirüsün Çin’de başlayıp yayılması ile birlikte üretmeyen Avrupa’nın kan ağlar hale geldiğini söyleyen Ergün, “Paraları var, fonları var; ağızlarına takmaya maske, hayat kurtaracak doktora tulum, ölülerini koymaya torbaları yok. Sağlık sistemleri çöktü, insanlar evinde ölüyor. Bakım evleri ve sığınakları morg yapıp ceset saklıyorlar, 1 TL maliyeti olan maskeleri ülkeler bir birinden çalıyor… Avrupa; insanlara eve girin diyor, çalışmayın diyor, tedarik zincirini bozuyor. Bu arada Türkiye kendi tedbirlerin alırken olan biteni ibretle izliyor ve Bilim Kurulu tavsiye kararlarını siyasi irade, tedarik zincirini bozmadan mümkün olduğunca uyguluyor.

Birileri icraat yapar, birileri eksik taraflarını anlatır. Ama buradaki durum bu değil. Şu an ülkemiz birçok alanda devrim yapsa da yukarıda saydığım onca ihanetin ekonomiye verdiği büyük hasardan ötürü hükümet diğer dünya ülkelerinin yaptığı gibi büyük fonlar geliştiremedi. Ama şartlara göre karınca kararınca, Türkiye’nin gücü doğrultusunda şirketleri ve çalışanları korumak adına onlarca tedbir aldı. Gücü doğrultusunda fonları devreye koydu ve koymaya devam ediyor. Alınan birçok kararı dikkatlice takip ettiğimizde ‘önce insan ilkesiyle’ alındığını zaten çok belirgin görüyoruz. Önce tüm vatandaşlarına, sonra da yardım isteyen birçok ülkeye el uzattı. Asıl dert; burayı kaşımak, hasarlı yere daha çok hasar verip bunlar batırdı noktasında hafıza oluşturmak.

Dostlarım; siyasi görüşümüz ne olursa olsun bu oyunlara gelmeyelim. Devletimize, hükümetimize, bugünlerde her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız. Bakınız; sağlıkta nereden nereye gelmişiz... Dünya gıpta ile bakıyor! Zorluklar yaşayacağız belki, birçoğumuz işimizi kaybedeceğiz ama inanın geçecek. Kısa zamanda telafi edeceğiz, tekrar güzel günler göreceğiz” dedi. (Haber Merkezi)