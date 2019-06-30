Osmanlı Arşivi Uzmanı Şakir Duran vefat etti

Alınan bilgiye göre Çorum’un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul’da ikamet eden Osmanlı Arşivleri Uzmanı Şakir Duran geçtiğimiz gün bir süredir tedavi gördüğü Bağcılar Özel Sefa Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İstanbul’da her ayın 19’unda geleneksel olarak düzenlenmekte olan Çorumlular Günü’ne bugüne kadar büyük katkılar sağlayan Şakir Duran’ın cenazesi İstanbul’da Zeytinburnu Emine İnanç Vakfı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal mezarlığına defin edildi.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)