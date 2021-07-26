Osmancık’ta komedi filmi çekiliyor

Yeni komedi filmi “Yıldızlar da Kayar”ın çekimlerine başlandı. Bir popstarın eğlenceli hikâyesini konu alan filmin çekimleri İstanbul’da başladı, Çorum’un Osmancık ilçesinde devam ediyor.

Cem Kılıç’ın ‘Popstar Berkcan’, Ceyda Olguner’in ise ‘Zeynep Öğretmen’ rolünde seyirci karşısına çıkacağı filmin oyuncu kadrosunda Cezmi Baskın, Volga Sorgu ve Müge Coşkun da yer alıyor. Yapımcılığını Enis Özkan ve Murat Çiçek’in üstlendiği, senaryosunu Koray Yeltekin’in yazdığı filmin yönetmeni ise Günay Günaydın.

“Yıldızlar da Kayar”ın hikâyesi kısaca şöyle: Popstar Berkcan, kırmızı ışıkta arabasının camını temizlemeye çalışan çocukla tartışınca magazin basınında gündem olur. Olay, kamuoyu baskısıyla mahkemeye taşınır. Berkcan, ışıltılı hayatından 6 ay mahrum edilerek bir köyde yaşamaya mahkûm edilir. Köyde zor günler geçiren şarkıcı, Zeynep Öğretmen’le tanıştığında işler değişir. Köy muhtarı, festival düzenlemek için Berkcan’dan yardım ister. Berkcan da bunu Zeynep Öğretmen’e yakınlaşmak adına fırsat olarak görüp kabul eder.

