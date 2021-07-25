Osmancık’ta birincilerin tercihi Ömer Derindere Fen Lisesi oldu

2021 Liselere Giriş Sınavı’nda Osmancık Atatürk Ortaokulu'ndan Elif Delibaş ilçe birincisi, Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu'ndan Muhammet Akcan Topal ikinci, Talha Çalı üçüncü ve Sıla Uzar ise ilçe dördüncüsü oldu.

Başarılı öğrencileri makamında ağırlayan ve tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Makineci, LGS’de ilk dört dereceye giren öğrencilere plaket verdi.

Öte yandan 2021 LGS sonuçlarına göre ülke genelinde % 0,89'luk dilime girerek Osmancık birincisi olan Elif Delibaş ile ülkede %0,9’luk dilime girerek ilçe ikincisi olan Muhammed Akcan Topal’ın tek tercihleri Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi oldu.

İlçe şampiyonlarının geçen sene olduğu gibi bu sene de okullarını tercih etmesinin haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Ömer Derindere Fen Lisesi Müdürü Mustafa Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada öğrenci ve ailelerini kutlayarak önlerindeki uzun yolculukta da başarılarının daim olmasını diledi.

(Haber Merkezi)

