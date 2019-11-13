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Osmancık’ta 2 bin 47 fidanla geleceğe nefes

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında organize edilen “Dünyanın En Büyük Online Fidan Dikme Anını Yansıtan Albüm” rekor denemesine Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci de katıldı.

Osmancık’ta 2 bin 47 fidanla geleceğe nefes

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında organize edilen “Dünyanın En Büyük Online Fidan Dikme Anını Yansıtan Albüm” rekor denemesine Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci de katıldı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 00:15
Osmancık’ta 2 bin 47 fidanla geleceğe nefes

Türkiye’de 11 milyon fidan, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında binlerce fidan önceki gün saat 11.11’de toprakla buluştu. Kampanya kapsamında Osmancık’ta da 2047 fidan dikildi.

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru denemesi yapıldı. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya’ya ait “1 saat içinde en fazla fidan dikme” rekorunun Çorum’ halkı tarafından kırılması denendi. Organizasyonda ayrıca ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında yapıldı. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness’e tescil ettirilecek.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci de “Dünyanın En Büyük Online Fidan Dikme Anını Yansıtan Albüm” rekor denemesine katıldı.

Kaymakam Alkan, Başkan Gelgör ve Başkan Yardımcısı Cebeci ile birlikte Osmancık Gürleyik Mahallesi’ndeki Bademlik Ağaçlandırma Sahasına fidan dikerek rekor denemesi için Tarım ve Orman Bakanlığının dijital albümüne gönderdiklerini belirtti.

Her vatandaşın rekor denemesine katılabileceğini kaydeden Belediye Başkanı Gelgör, fotoğraf yükleme işleminin “gelecegenefesalbum.com” internet sitesinden 30 Kasım’a kadar yüklenebildiğini ifade etti.

(Mustafa ULUSOY)

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