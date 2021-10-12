Osmancık’ta 170 bin 990 maske dağıtılacak
Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda toplam 170 bin 990 maske dağıtımı yapacak.
Güncel 12.10.2021, 19:28
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Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilen 117 bin 540 yetişkin (Ortaokul ve lise öğrencileri ve personel, 53 bin 450 çocuk (okul öncesi ve ilkokullar için) maskesi olmak üzere toplam 170 bin 990 maske Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda dağıtılacak.
(Haber Merkezi)
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