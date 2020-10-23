Osmancıklı öğrenciye Ömer Seyfettin ödülü

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, sendikaları tarafından Türk kültürü ve kimliği üzerine önemli fikir hareketleri içinde bulunmuş, hikayelerimize değer katan Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği Hikaye Yazma Yarışması’nın sonuçlandığını belirterek Osmancıklı öğrencisi Hatice Rumeysa Kahraman’ın da Ortaöğretim kategorisinde jüri teşvik ödülü kazandığını açıkladı.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Rumeysa Kahraman’ın “Yalnız Şair” isimli hikayesi ile kazandığı 1 yarım altın jüri teşvik ödülünü Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Yardımcısı Oğuzhan Akbulut ve Osmancık İlçe Temsilcisi Mustafa Potuk ile birlikte teslim eden Selim Aydın ayrıca başarılı öğrenciye çeşitli hediyeler de vererek kutladı.

(Haber Merkezi)