Osmancıklı öğrenciler İngilizce pratik yaptı

TACAWA (Turkish American Cultural Association of Washington) Washington Türk Amerikan Kültür Derneği ile ortak yürütülen proje kapsamında Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri uzun yıllardır Amerika'da yaşayan akranlarıyla yeni tip koronavirüs pandemi sürecinde İngilizce pratik yapma imkanı buldu.

Öğrenciler projenin ilk aşamasında her hafta farklı konularda online olarak akranlarıyla bir araya geldiler. Bu sayede Speaking (Konuşma) ve Listening (Dinleme) becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirdiler.

Projenin özellikle öğrencilerin Speaking ve Listening becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sunduğunu ifade eden Ömer Derindere Fen Lisesi Müdürü Mustafa Yıldırım, projenin İngilizce Öğretmeni Cihan Şen koordinatörlüğünde farklı öğrenci gruplarıyla sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi’nin AB Erasmus Akreditasyon Programı Konsorsiyum üyeliği başvurusu kabul edildi. Bu kapsamda okul öğretmen ve öğrencilerinin Avrupa'daki farklı ülkelerde çeşitli kurs ile eğitim faaliyetlerine katılacakları bildirildi.

(Haber Merkezi)

