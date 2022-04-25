Osmancıklı öğrenciler Hattuşa’yı tanıdı
Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri Arzu Bozkurt rehberliğinde Hattuşa örenyerini gezdi.
Güncel 25.04.2022, 18:46
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Öncelikle Boğazkale Müzesi ziyaret eden öğrenciler ardından Hattuşa antik kentini de ziyaret etti. Gezi sırasında coğrafya öğretmeni Arzu Bozkurt Hitit Medeniyeti hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Özellikle Hattuşa çevresindeki surlarda bulunan Aslanlı Kapı öğrencilerin dikkatini çekti.
Alacahöyük Müzesi ve kazı alanları ziyareti ile son bulan gezi, öğrencilerin yaşadıkları şehri, Çorum’u, tarihi ve kültürel yönden tanımalarında oldukça etkili oldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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