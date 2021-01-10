Osmancık’ın sultanları Ordu’dan 3 puanla döndü

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 10.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, deplasmanda Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’un konuğu oldu. Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 5 sayı farkla kazandı. İkinci set son bölüme kadar denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde rakibin smaçlarına blokla karşılık veren Çorum’un sultanları bu seti de 25-23 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette moral olarak çöken ev sahibinin hatalarını iyi değerlendiren Osmancık Belediyespor seti 25-17 maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 8’e yükseltirken, ev sahibi Fatsa Halk Eğitim Merkezi ise 9 puanda kaldı.

FATSA BELEDİYE: 0

OSMANCIK BELEDİYE: 3

SALON: Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi.

HAKEMLER: Sinem Özdemir, Özgür Şahin.

FATSA BELEDİYESPOR: Liva Nur, Göksu, Merve, Sevgisu, Buse, Nisa Nur, Eda, Melis, Aslıhan, Aslı, Sılanur, Elif Nisa, Sude, Çiğdem.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Yasemin, İlayda, Yaren, Hayat, Doğa, Gizem, Beyzanur, Canan, Sevgi, Neriman.

SETLER: 20-25, 23-25, 17-25.

(Spor Servisi)