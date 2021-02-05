“Osmancık’ın nüfusu giderek artıyor”

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Osmancık ilçesinin merkez nüfusu bir önceki yıla göre 501 kişi artarak, 29 bin 086’ya ulaştı. Köyler ile birlikte Osmancık’ın genel nüfusu ise 229 kişi artarak 43 bin 183 oldu.

Çorum'un nüfusu sürekli azalırken, Osmancık'ta yeni açılan iş kapıları ile birlikte ilçeden göçün önüne geçildiğini belirten Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “İlçemiz büyüdükçe ve geliştikçe nüfusu da sürekli artıyor. Osmancık nüfusu bugün köylerle birlikte 43 bin 183 kişiye ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da yukarı çıkacağına inanıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

