Osmancık ve Alaca’da Türk Sanat Müziği

4 Haziran Cumartesi günü Osmancık Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda sahne alan Klasik Türk Müziği Korosu, Şef Selda Erdost yönetiminde ilçe sakinlerine güzel bir müzik ziyafeti sundu.

Klasik Türk Müziği Korosu, Pazar günü da Alaca’da sahne aldı. Selda Erdost'un koro şefliğini yaptığı konser, Alaca Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)

