Osmancık TEDES komisyona havale

Osmancık Belediye Başkanvekili Mahmut Atmaca, ilçedeki Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’nin (TEDES) vatandaşları mağdur ettiğini, kapatılması için düzenlenecek olan ilk Belediye Meclis Toplantısı’nda önerge vereceğini duyurmuştu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör başkanlığında üyeler Hüseyin Cebeci, Kemal Arslan, Seher Kökez, Mahmut Atmaca, Şeref Keskin, İsmail Akgöl, Ahmet Özoğlu, Fatih Ergün, Hilmi Ünver, Ramazan Çalışkan, Özcan Göbel, Kadir Delibaş ve Kemal Yücel Kurşun’un katılımıyla Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda Osmancık Belediyesi tarafından 2015 yılında ihalesi yapılarak yüklenici firma olan KAREL Elektronik San. Tic.A.Ş. ile sözleşmesi imzalanan “Osmancık Belediyesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri - Trafik Elektronik Denetleme Sistemi - Adaptif Trafik Yönetim Sistemi Kurulumu ve İşletilmesi İşi” uygulaması sonucu kesilen trafik cezalarından Osmancık’ın itibarının olumsuz yönde etkilendiğinden gerekli incelemenin yapılarak bu uygulamaya son verilmesi yönündeki teklifi oylamaya sunuldu.

Konu hakkında kapsamlı olarak araştırma yapılmak üzere talebin Osmancık Belediye Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliğiyle kabul edildi.

(Haber Merkezi)