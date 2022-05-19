“Osmancık pirinci dünyada marka”

"TARLALARIN TESVİYESİNİN ÇOK İYİ OLMASI LAZIM"

Çeltik üretiminin çok zor ve zahmetli bir şekilde gerçekleştiğini anlatan Sarı, “Mayıs içerisinde tarlalar hazırlanıyor. Hazırlık içinde belirli aşamalar var. Tarlaların tesviyesinin çok iyi olması lazım. Eğimin ve suyun tarlanın her tarafında eşit olması gerekiyor. Homojenliğin sağlanması gerekiyor. Sürümü ve temizliği yapıldıktan sonra tarlalara su veriliyor. Tarlalardaki suyun tapanla tesviyesi yapılıyor. Arazisi küçük olan çiftçilerimiz ekimi elleriyle yaparken büyük parsellerde ise makine ile ekim yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“ÇELTİĞİMİZDE KİMYASAL VE KALINTISI YOK”

“1950 yılından bugüne kadar Çorum’da çeltik ekimi yapılıyor. Artık çeltik ekimi profesyonel şekilde yapılıyor” diyen Sarı, şunları kaydetti:

“Üreticilerimiz emeklerini esirgemiyor. Ortalama 800 kilo üzerinde verim alınıyor. Bizim ürünlerimizde kimyasal ve kalıntı yoktur. Çünkü çiftçilerimiz bilinçli kendi tüketmediği ürünü üretmiyor. İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize yönelik eğitimlerimizde bu konularda üreticilerimizi uyarıyoruz. Sezon başlangıcından hasat mevsimine kadar çiftçilerimizi daha verimli üretim konusunda gerekli bilgilendirme ve eğitimleri yapıyoruz. Pandemi nedeniyle dünya 2 yıldır gıda temini noktasında sorunlar yaşıyor. Tedarik zincirinde üretimde aksamalar yaşanıyor. Gıdanın önemini herkes anladı. Bir elbise alırız 5-10 yıl giyebiliriz. Ama her gün üç öğün yemek yememiz lazım. Amacımız, birim alandan en fazla verimi ve kaliteli sağlıklı ürünü alabilmek. İnşallah bir olumsuzluk olmadan ekim sezonu gibi hasat sezonu da geçekleştiririz. Bu sayede hem ülke hem Çorum ekonomisine katkı sunacaklar. Çorum’da çeltik üreticilerinin yüzde 80’i Osmancık çeşidinin ekimini yapmaktadır. Uzun tanesi, pişmesi, aroması yönünden tüketiciler tarafından da aranan bir çeşit. 20 yıldır Osmancık ekimi yapılıyor.” (İHA)

