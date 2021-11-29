Osmancık otobüs terminaline ATM talep ediliyor
Çorum'un Osmancık ilçesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminali’nde banka ATM’sinin olmaması sıkıntıya neden oluyor.
Güncel 29.11.2021, 16:27
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D-100 Karayolu kenarında inşa edilen ve ilçenin modern anlamda ilk otobüs terminali olan otobüs terminali’nde ve yakınlarında banka ATM’sinin bulunmaması mağduriyete yol açıyor. Şehirlerarası bir otobüs terminalinde bankamatiğin büyük bir ihtiyaç olduğunu belirten yolcular, terminale ATM cihazının konulması gerektiğini ifade ettiler.
Osmancık Belediyesi şehirlerarası otobüs terminali 2017 yılında tamamlanarak hizmete girmişti. Yaklaşık 5.5 Milyon liralık bir yatırımla yapılan terminalde bilet satış ofisleri, ticari amaçlı dükkanlar, restoran, kafeterya, ortak mahaller olmak üzere yaklaşık 16 adet farklı işletme alanı bulunuyor.
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