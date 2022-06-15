Osmancık Ömer Derindere MYO’nun birincilik sevinci

Programa; Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkan Vekili Seher Pirinççi Kökez, Cumhuriyet Savcısı İsmet Turgut Gülşen, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Büyük bir coşku ile okul bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninin sunuculuğunu Öğretim üyeleri Ayşegül İnce ve Uğur Tuncer yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan törende açılış konuşması yapan Osmancık Ömer Derindere MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Recep Çakar, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı dönem mezunlarını vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çakar; “İçinde bulunduğumuz dönemde elde ettiğimiz başarıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Okulumuz Hitit Üniversitesi’ne bağlı 8 Fakülte 7 Meslek Yüksekokulu’nun yarıştığı performans sıralamasında 2021 yılını birincilikle tamamlamış bulunmaktadır. Performans puanının belirlenmesinde yarıştığımız başlıklar, Eğitim Öğretim Kalitesi, Ar-Ge, Topluma Hizmet, Kurumsallaşma ve Uluslararasılaşma başlıklarından oluşmaktadır. Bu başarının elde edilmesinde büyük bir özveri ile çalışan akademik ve idari personelimize ve öğrencilerime sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Osmancık Ömer Derindere MYO halen 8 bölüm ve 9 programda 735 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına devam etmektedir” dedi.

Kaymakam Akpay ve okul birincisi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencisi Gamze Bostancı’nın konuşmasından sonra derece yapan öğrencilere hediye ve diplomaları verildi. Kep atma heyecanının yaşandığı tören hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

