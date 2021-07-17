Osmancık Caddesi’nde yangın paniği

Çorum’da Osmancık Caddesi’nde dün akşam bir apartmanın bacasından çıkan yoğun duman paniğe neden oldu.

Dumanın fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye ihbar etti. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Polis çevrede güvenlik tedbiri aldı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

