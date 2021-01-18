Osmancık Belediyesi hayvanları unutmadı

Osmancık Belediyesi, soğuk kış şartlarında kar yağışı nedeni ile aç kalan doğadaki canlılara yiyecek bıraktı. Beyaz örtü ile kaplı olan Osmancık'ta kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan doğadaki tüm canlılar için Osmancık Belediyesi seferber oldu.

Sokak hayvanlarının ulaşabilecekleri yerlere Osmancık Belediyesi Zabıta ekiplerince yiyecek ve yem bırakıldı.

(Haber Merkezi)