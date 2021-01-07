Osmancık Belediyesi elektrik malzemeleri alacak
Güncel 07.01.2021, 02:05 07.01.2021, 02:16
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Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 92 kalem elektrik malzemesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 13 Ocak 2021 saat 10:00’da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
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