Osmancık Belediyesi elektrik malzemeleri alacak

Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 92 kalem elektrik malzemesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 13 Ocak 2021 saat 10:00’da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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