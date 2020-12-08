Son Dakika

Osmancık'a orman işletme müdürlüğü kurulacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı ileÇorum’un Osmancık İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak. 

Güncel 08.12.2020, 15:13
114
Osmancık'a orman işletme müdürlüğü kurulacak

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığından konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlçe başkanımız Şerif Okudan’a gelen talepler doğrultusunda ilçemizde bulunan Orman İşletme Şefliği ilçenin gelişmesi, işçi istihdamını artırmak ve daha iyi hizmet vermek, yatırımların daha hızlı gelmesini sağlamak için Osmancık’a Orman işletme Müdürlüğü kurmak için çalışma başlattıldı. 
Başkan Okudan, konuyu Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ileterek destek istedi. Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’nın görüştüğü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’de Osmancık ilçesi’ne Orman İşletme Müdürlüğü kurulması talimatını verdi. İlçe Başkanımız Şerif Okudan Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli‘ye teşekkür etti." denildi. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
hafif yağmur
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 08 Aralık 2020
İmsak 06:13
Güneş 07:44
Öğle 12:37
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@