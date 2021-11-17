Osman Uygur defnedildi

İlimizde faaliyet gösteren İkram Hazır Beton ve İkram Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı, önceki dönem Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Necip Uygur ve Necdet Uygur'un babaları, Necmi ve Enes Uygur'un dedeleri olan Osman Uygur dün dualarla toprağa verildi.

Önceki gün uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Uygur’un cenazesi dün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda defnedildi. Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık tarafından kıldırılan cenaze namazına ailesi ve yakınları ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, sanayici ve işadamları ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

