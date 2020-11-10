Osman Şemsek vefat etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucular Kurulu Üyesi, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Genel Başkanı ve 19. Dönem MHP Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek’in ağabeyi Osman Şemsek Ankara’da hayatını kaybetti.
Güncel 10.11.2020, 19:16
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Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir Ankara’da tedavi gören Osman Şemsek, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi önceki gün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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