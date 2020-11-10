Osman Şemsek vefat etti

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir Ankara’da tedavi gören Osman Şemsek, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi önceki gün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)