Osman Samsunlu kayınvalidesini kaybetti

Zahireci esnafından merhum Ziya Kır’ın eşi, Memnune Batum, Perihan Samsunlu, Vahide Üsgülen ve merhum Mustafa Kır’ın anneleri, Ahmet Batum, Osman Samsunlu ve merhum Oktay Üsgülen’in kayınvalidesi olan Nurten Kır’ın cenazesi, yarın saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak doğum yeri olan Merzifon’a götürülecek ve Merzifon Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

