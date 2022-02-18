Osman Samsunlu kayınvalidesini kaybetti
CHP’nin önceki Çorum İl Başkanlarından Osman Samsunlu’nun kayınvalidesi Nurten Kır (90), çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Güncel 18.02.2022, 10:52
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Zahireci esnafından merhum Ziya Kır’ın eşi, Memnune Batum, Perihan Samsunlu, Vahide Üsgülen ve merhum Mustafa Kır’ın anneleri, Ahmet Batum, Osman Samsunlu ve merhum Oktay Üsgülen’in kayınvalidesi olan Nurten Kır’ın cenazesi, yarın saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak doğum yeri olan Merzifon’a götürülecek ve Merzifon Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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