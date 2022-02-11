Osman Orhan kalbine yenildi
Çorum Kadastro Müdürlüğü’nde teknisyen olarak görev yapan, Melek Orhan’ın eşi, Tuğçe ve Gökçe Orhan’ın babası, Aynur Ak’ın kardeşi Osman Orhan, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etti.
Güncel 11.02.2022, 19:16
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Çorum’un sevilen semalarından olan Osman Orhan’ın ani vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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