Osman Nuri Küreli hayatını kaybetti
Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli Osman Nuri Küreli hayatını kaybetti.
Güncel 01.06.2022, 09:47 01.06.2022, 09:50
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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Osman Nuri Küreli, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası olan Osman Nuri Küreli’nin cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak Ulu Cami’ye getirilecek ve öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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