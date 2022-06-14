Osman Kürkçü vefat etti
Çorum'un tanınmış esnaflarından, uzun yıllar manifaturacılık yapan Osman Kürkçü, hayatını kaybetti.
Güncel 14.06.2022, 17:52
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Kürkçüoğlu Tekstil sahibi, Fatih Kürkçü ve Tuba Bekar’ın babası olan Kürkçü’nün cenazesi ikindi namazının ardından Ulucami’de kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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