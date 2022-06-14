Osman Kürkçü vefat etti

Kürkçüoğlu Tekstil sahibi, Fatih Kürkçü ve Tuba Bekar’ın babası olan Kürkçü’nün cenazesi ikindi namazının ardından Ulucami’de kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

