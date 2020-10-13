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Osman Günay’ın sağlık durumu iyi

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel 13.10.2020, 20:12
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Osman Günay’ın sağlık durumu iyi

Dün telefonla görüştüğümüz Osman Günay, kendisinin koronavirüs testinin negatif çıktığını, herhangi bir hastalık belirtisinin de olmadığını, ancak sekreter N.T.’nin testinin pozitif çıkması üzerine, 14 gün süreyle tedbir amaçlı olarak evinde istirahat edeceğini söyledi. (Haber Merkezi)

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