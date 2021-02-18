Osman Günay’dan Başhekim Abdullah Paydar’a kutlama

Çorum’un sevilen diş hekimlerinden olan Abdullah Paydar Malatyalı’nın emekliye ayrılmasından sonra Diş Hastanesi Başhekimliği görevine atanmıştı. Paydar yeni görevine başlarken, kutlama ziyaretleri de başladı.

Buna göre Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, beraberinde Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Nalçacı ve Uğurludağ İl Genel Meclisi Üyesi Süleyman Ateş ile birlikte Abdullah Paydar’a kutlama ziyaretinde bulundu.

Osman Günay ve beraberindeki heyet Paydar’ı kutlayarak yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Hastanedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başhekim Paydar da Günay ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

ABDULLAH PAYDAR KİMDİR?

1982 Çorum doğumludur. İlk, orta, lise öğrenimini Çorumda yapmış olup, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. 2008 yılına kadar özel polikliniklerde görev yaptıktan sonra, 2009 yılından itibaren Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapmıştır. Başta UMKE olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda gönüllü olarak başarılı görevlere imza atmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)