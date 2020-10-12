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Osman Günay karantina altına alındı

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.

Güncel 12.10.2020, 19:34
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Osman Günay karantina altına alındı

Alınan bilgiye göre İl Genel Meclisi Sekreteri N.T’nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay da karantina altına alındı.

Osman Günay’ın yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantinada tutulacağı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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