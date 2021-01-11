Osman Günay ile Türker Cengiz’den kutlama ziyareti

Günay ile Cengiz’in ziyareti rastlantı sonucu aynı ana denk gelince, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la, birlikte sohbet ettiler.

Osman Günay, tüm gazetecilere başarı dileklerini iletirken, Türker Cengiz de, Başhekim Dr. Gökhan Bilgili başta olmak üzere, tüm Özel Hastane personelinin tebriklerini ifade etti. (Haber Merkezi)