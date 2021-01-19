Osman Delikara annesini kaybetti

Merhum Mustafa Delikara’nın eşi, Osman Delikara ile Rezzan Han’ın anneleri, Osman Han’ın kayınvalidesi olan Beyhan Delikara’nın cenazesi, aynı gün Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

