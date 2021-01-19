Osman Delikara annesini kaybetti
Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Ziraat Mühendisi Osman Delikara’nın annesi Beyhan Delikara (91) yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatın ardından, 18 Ocak Pazartesi gecesi saat 00.30 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 19.01.2021, 17:01
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Merhum Mustafa Delikara’nın eşi, Osman Delikara ile Rezzan Han’ın anneleri, Osman Han’ın kayınvalidesi olan Beyhan Delikara’nın cenazesi, aynı gün Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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