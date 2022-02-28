Osman Çeviksoy’un son kitabı çocuklara: “Sevgiden Ötesi Var” 

Her hikâyenin gerçek hayatta mutlaka bir karşılığının bulunduğunu ifade eden Osman Çeviksoy, “Ele alınan olaylar, durumlar, duygular, uydurma kurgular değil, yaşanmışlıkların birebir yansımalarıdır” diyor.

Kitaptaki hikâyeleri bütün çocuklar ve yüreği çocukça güzelliğini kaybetmemiş yetişkinler için kaleme aldığını söyleyen eğitimci Çeviksoy, bu sevgi hikâyelerinin, “Sevginin ötesinde ne varmış?” düşüncesiyle aile ortamlarında okunursa daha bir anlamlı ve ufuk açıcı olacağını da vurguluyor.

Akçağ Yayınlarından çıkmakta olan “Sevgiden Ötesi Var” içinde bulunduğumuz günlerde okurlarıyla buluşacak.

Osman Çeviksoy

1951’de Çorum’a bağlı Feruz Köyü’nde doğdu. Feruz Köyü İlkokulunu 1964’te, Çorum Eti Ortaokulunu 1968’de, Çorum İlköğretmen Okulunu 1971’de, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü 1979’da, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1988’de bitirdi.

Hakkâri, Kırıkkale, Ankara illerinde ilkokul öğretmenliği (1971–1981), Almanya’da (Türk işçi çocuklarına) Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmenliği (1982–1987), Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde edebiyat öğretmenliği (1987–1990) yaptı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Türk Dili ve Edebiyatı program hazırlama ve kitap inceleme komisyonlarında (1990–1995) çalıştı. Sonra tekrar Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesindeki edebiyat öğretmenliğine (1995–2004) döndü. Son iki yıl görevine Ankara Hasan Âli Yücel Anadolu Öğretmen Lisesinde (2004–2006) devam etti. Temmuz 2006’da emekli olan Çeviksoy, evli, iki çocuk, iki torun sahibi.

Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM üyesi ve Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi. 2008’den beri Avrasya Yazarlar Birliği Edebiyat Akademisi Başkanlığı ve Türkiye, Balkanlar, Batı Avrupa Hikâye Atölyeleri hocalığı yapıyor.

ESERLERİ

Hikâye Kitapları: 1. Beyaz Yürüyüş (1982), 2. Tutuklu Yürek (1982), 3. Ağlamak Yasak (1984),

4. Duvarın Öte Yanı (1985), 5. Kar Yağar Gül Üstüne (1986), 6. Derdimi Gül Eyledim (1989), 7. Geriye Hüzün Kalır (1990), 8. Sana Seni Anlatmak (1994), 9. Aklıma Yıldız Düştü (2011), 10. Karanlıkta Ses Gibi (2011). 11. Seninle Bin Yıl (2015), 12. Yarın Diye Diye. 13. Böyle Bir Baba (2020) 14. Sevgiden Ötesi Var (2022)

Romanları: 1. Başıma Dağlar Düştü (1994), 2. Ömrümüz Gurbet (2008), 3. Bebiha (2018)

İlk Gençlik Hikâye Kitapları: 1. Büyüyorsun Yavrucuğum (2004), 2. Bir Çağ Masalı (2004), 3. Babalar Oğullar (2004), 4. Sarı Mantolu Kız (2004).

Gezi: Basra’dan Balkanlar’a -Gezi Günlükleri- (2016)

Radyo oyunu: Kartal Yuvası (1992)

Ders kitapları: Liseler için, Türk Dili ve Edebiyatı, Edebiyat 1, 2, 3, Kompozisyon 1, 2, 3, Edebî Metinler 1, 2, Güzel Konuşma ve Yazma.

Osman Çeviksoy, hikâyeleriyle çok sayıda ödülün de sahibi.

(Haber Merkezi)